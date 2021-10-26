الكاروهات الملونة تغزو موضة الخريف

أفادت مجلة “Elle” بأن الكاروهات الملونة تغزو الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة تنطق بالجاذبية، وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش الكاروهات ذات الألوان الزاهية مثل البرتقالي والأخضر تزين هذا الموسم التنانير والسراويل والجواكيت والبليزرات والمعاطف لتضفي على المظهر لمسة بهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت “Elle” أنه يمكن تنسيق قطع الملابس المزدانة بالكاروهات الملونة مع القطع الجلدية والأبوات الضخمة للحصول على إطلالة أكثر جرأة، مشيرة إلى أن القطع ذات القصة الأكبر من المقاس (Oversized) تضفي على المظهر طابعاً أكثر تحرراً وتفرداً.