بكين تطالب واشنطن بتوضيح حادثة الغواصة النووية

طالبت الصين الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل كاملة عن حادث الغواصة النووية التابعة للبحرية الأمريكية “يو اس اس كونيتيكت” معربة عن قلقها بهذا الشأن.

وكان الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أعلن في السابع من الشهر الجاري عن تعرض الغواصة الهجومية “يو اس اس كونيتيكت” لتصادم بجسم غير معروف ما أدى الى تضررها وإصابة عدد لم يحدده من البحارة رافضاً الافصاح عما اصطدمت به الغواصة خلال الحادث أو حتى تحديد مكان وقوع الاصطدام.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن إلا بيانا موجزاً وغامضا بشأن الحادث “مثل هذه الممارسات غير المسؤولة والحذرة تمنح دول المنطقة والمجتمع الدولي كل الأسباب للتشكيك في نية الولايات المتحدة” لافتا إلى أن واشنطن أثارت لفترة طويلة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي بحجة حرية الملاحة الأمر الذي يشكل تهديدات خطيرة وكبيرة على السلام والاستقرار الاقليميين.

وأكد تشاو “إن لدى الصين والدول الأخرى المطلة على بحر الصين الجنوبي أسبابا وجيهة لمطالبة الولايات المتحدة بالرد وتوضيح أسباب وملابسات الحادثة والتزامها بالرد على مخاوف وشكوك دول المنطقة والمجتمع الدولي”.