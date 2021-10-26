قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مركز مديرية الجُوبة

سيطرة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على منطقة الجديد مركز مديرية الجوبة بعد احتدام المعارك بين قوات الجيش واللّجان الشعبية من جهة، وقوات المخلوع هادي وتحالف العدوان وحزب الإصلاح الإخواني من جهة اخرى.

وأكدت مصادر صحفية باحتدام المعارك باتجاه منطقة الجديد، مركز مديرية الجوبة، وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين في ظل اسناد متواصل للتحالف لقواته على الأرض.

وقد شنت طائرات تحالف العدوان السعودي،خلال الساعات الماضية، 14 غارة جوية على مديرية الجوبة، وغارتين على مديرية صرواح في مأرب.

في المقابل، قال التحالف السعودي إنه نفذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الجيش واللّجان في جبهتي الجوبة والكسّارة جنوب وغرب مأرب خلال الساعات ال24 الماضية ، زاعماً بأن العملية شملت تدمير 13 آلة عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر من الجيش واللجان الشعبية .

هذا واستهدفت مقاتلات التحالف مديرية خب والشعف في الجوف المجاورة، شمالي شرق اليمن ب 5 غارات. وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة شمال اليمن. واصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه الحدودية بصعدة شمال اليمن .

أما في الساحل الغربي، فأفاد مصدر عسكري يمني، رصد 178 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُديدة خلال الساعات ال24 الماضية. بعدما كان قد نفذ سابقاً 297 خرقاً في جبهات الحديدة.

وقد شنّت طائرات تحالف العدوان السعودي التجسّسية 5 غارات على جزيرة كمران ومديرية الصَّليف شمالي غرب الحُديدة ومنطقة التُّحيتا جنوباً. وقصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي مناطق سيطرة الجيش واللّجان في الحُديدة ب226 قذيفة مدفعية .

وفي حضرموت جنوبي شرق اليمن، شهدت مدينة المكلا احتجاجات واسعة، يوم أمس الاثنين، على تردّي الأوضاع المعيشية والخدمية.

وقالت مصادر محلية يمنية إن المحتجين اغلقوا عدداً من الشوراع الرئيسية بالحجارة ومنعوا مرور السيارات وطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ورحيل قوات هادي والتحالف.

وفي شبوة جنوبي شرق اليمن قالت مصادر إعلامية يمنية إن القوات الإماراتية انسحبت، فجر اليوم الثلاثاء، من أحد المعسكرات في عتق باتجاه حضرموت جنوبي شرق اليمن، واضافت المصادر إن القوات الإماراتية انسحبت من معسكر العلم بعد المطالبات الشعبية المستمرة بانسحاب القوات الاماراتية التي وصفتها بالغازية.