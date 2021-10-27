الاحتلال التركي يعزز نقاطه ودعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها

أدخلت قوات الاحتلال التركي 200 آلية عسكرية من معبر خربة الجوز غير الشرعي إلى ريف إدلب الغربي في إطار تعزيز نقاط احتلالها ودعمها المباشر للتنظيمات الارهابية التي تنتشر في المنطقة الشمالية من البلاد.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية أن “أكثر من 200 آلية تابعة لقوات الاحتلال التركي محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية دخلت عبر معبر خربة الجوز غير الشرعي على دفعتين وانتشرت في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة وذلك لتعزيز نقاط احتلاله وتقديم الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي وتنفيذ أجنداته العدوانية ضد السوريين في المناطق التي ينتشرون فيها”.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي أمس تعزيزات عسكرية شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية وصلت للإرهابيين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وعلى مدى سنوات الحرب الإرهابية على سورية أدخلت قوات الاحتلال التركي العشرات من الأرتال العسكرية واللوجستية لدعم التنظيمات الإرهابية في أرياف إدلب والحسكة والرقة وفي مقدمتها تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي الذي تتزعمه “جبهة النصرة” الإرهابية ومن بينها أسلحة نوعية لاستخدامها في الاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الآمنة في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.

إلى ذلك، واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي ممارساتها العدوانية بحق المواطنين حيث فرضت على الفلاحين ومعاصر الزيتون أتاوات تصل إلى 50 بالمئة من ثمن محصول الزيتون الحالي بالتوازي مع مصادرتها أملاك عدد من الأهالي في منطقة عفرين المحتلة شمال حلب.

وذكرت مصادر محلية من منطقة عفرين أن إرهابيي ما يسمى “الجبهة الشامية” المدعومة من قوات الاحتلال التركي فرضت منذ بداية موسم قطاف الزيتون الحالي أتاوات مالية على مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر في قرى كفرجنة ومعرين وجلبل وقطمة وقسطل جندو في منطقة عفرين المحتلة شمال حلب مقدارها 30 بالمئة من ثمن محصول الزيتون و50 بالمئة على فلاحي قرية مريمين من قيمة محصولهم لهذا العام.