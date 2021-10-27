الترياثلون يتطلع إلى آخر التقنيات الحديثة في رياضة الأقوياء

شارك اتحاد الترياثلون في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للعبة الذي عقد عن بعد بواسطة الأنترنت، وتضمن المفكرة القادمة للاتحاد، وتقارير الأمين العام، والتقرير المالي، إضافة لمؤتمر الاتحاد الدولي الذي تضمن تعديلات جديدة لدستور الاتحاد الدولي، وتم عرض التصميم الجديد لموقع الترياثلون العالمي، وعروض شركات الدراجات، وآخر وأحدث التقنيات المرتبطة برياضة الترياثلون، كنوع من التسويق والترويج لهذه المنتجات، ومنها حساسات الدريفت التي تتيح للرياضي الحفاظ على مسافة محددة بينه وبين المتسابق الذي أمامه، وهذا من شأنه التقليل من مقاومة الهواء، وبالتالي توفير المجهود وكسب الوقت، فسباق الدراجة ثاني سباقات الترياثلون الثلاثة هو أكبرها من حيث المسافة، لذا يلعب دوراً رئيساً في غربلة المتسابقين، وتغيير نتائج مراكز الصدارة، وأي تطور في مجال تقنيات الدراجات سينعكس بالضرورة على الندية في المنافسة، وتطور اللعبة بشكل عام.

رئيس اتحاد اللعبة ناصر السيد أشار لـ “البعث” إلى أن اتحادنا يسعى في كل مشاركة إلى أن يكون فاعلاً في مجتمع هذه الرياضة القوية، وكشف السيد أنه خلال مؤتمر الاتحاد الدولي الرابع والثلاثين تم تقديم العديد من الاقتراحات المبتكرة من قبل الشركات الرياضية لأجهزة تسهّل عملية التحكيم خلال مسار الدراجة في السباقات، وتؤمن الحماية والأمان للاعبين عبر وضع حساسات على عجلات الدراجات تساعد بتحديد المسافة بين الدراجتين المتتاليتين بدقة، وإرسالها إلى أجهزة التحكيم، وإلى لوحات المتابعة على الطرق.

وتمنى السيد أن نحصل على مثل هذه التجهيزات بعد انتشارها عالمياً في المستقبل، وهو أمر سيحاول تأمينه عن طريق المساعدات المقدمة من قبل الاتحاد الدولي، كوننا نعاني مشكلة فيما يخص الدراجات تحديداً نتيجة الحصار القائم علينا، ولكن تم التغلب عليها بمساعدة اتحاد الدراجات الذي شارك بمعداته رغم اختلاف المواصفات.

سامر الخيّر