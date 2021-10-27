الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق ويلتقى خريجي الدورة السادسة والثلاثين (قيادة وأركان)

زار السيد الرئيس الفريق بشار الأسد اليوم الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق.

والتقى الرئيس الأسد الضباط الخريجين من الدورة السادسة والثلاثين (قيادة وأركان) ودعاهم إلى الاستمرار في تطوير علومهم لأن القائد يتميز عن المرؤوسين ليس بالرتبة العسكرية وإنما بالمعرفة التي لا تتوقف عند حدود العلوم العسكرية وإنما تتوسع لتشمل كل المجالات.

وأشار الرئيس الأسد إلى أننا في سورية ونحن فى قلب الحرب نقوم بما نستطيع من أجل التطوير وهذا التطوير يشمل كل المجالات العسكري الاقتصادي التنظيمي والعقائدي.

وهنأ الرئيس الأسد الضباط بتخرجهم وتحدث إليهم في عناوين عدة عن أهمية العلم العسكري والعمل الأكاديمي والدروس والعبر التي نستخلصها من الحرب وموقع مؤسسة الجيش العربي السوري في قلب التاريخ الوطني لسورية وعن أسباب وقوف الشعب السوري وراء هذه المؤسسة إضافة إلى الصمود الإيجابي المستند للعمل والتطوير والتنظيم.