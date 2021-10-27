تعزيل وتجريب أكثر من 11 ألف مطرية ضمن مدينة دمشق

دمشق- ميس خليل

أنهت محافظة دمشق الإجراءات التحضيرية لفصل الشتاء والأمطار، حيث ذكر مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق إسماعيل قطيفاني لـ “البعث” أن المحافظة بدأت منذ ما يزيد عن الشهرين العمل حسب جدول زمني تضمن تعزيل وتجريب حوالي 11 ألفاً و400 مطرية ضمن مدينة دمشق، مشيراً إلى أنه في حال هطلت الأمطار بغزارة قد تحصل اختناقات خفيفة تنتهي بدقائق قليلة، كما أن الورش جاهزة للتدخل الفوري في كل أنحاء مدينة دمشق عند الهطولات الكبيرة.

وبيّن قطيفاني أنه تم التعميم على جميع دوائر الخدمات لتعزيل المطريات وتجربتها عن طريق ضخ المياه بها والتأكد من عملها، وذلك بالتنسيق ما بين مديرية الصيانة في محافظة دمشق والشركة العامة للصرف الصحي، ودعا المواطنين إلى التعاون وعدم العبث بأغطية المطريات.

من جهته ذكر معاون مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي خليل مصطفى أن الشركة العامة للصرف الصحي أنهت أيضاً تعزيل المطريات في أنفاق السيارات: (العباسيين- الفيحاء- الثورة- الأمويين- 17 نيسان- نهر عيشة- كفرسوسة- الكارلتون)، كما باشرت الورشات العاملة في الشركة بتعزيل المصائد المطرية الموجودة على ضفة نهر يزيد، وعند أفران ابن العميد، والكيكية، وساحة شمدين التي تستقطب مياه الأمطار القادمة من الجادات العليا في منطقة ركن الدين، وتصب مباشرة في مجرى النهر، كما تم تنفيذ خط صرف صحي رئيسي في منطقة نهر عيشة بطول يقارب 350م/ط باتجاه العقدة 8 لدرء فيضان مياه الأمطار والصرف الصحي على اوتستراد درعا عند العقدة 8 كالتي حدثت في العام الماضي، كما تم تنفيذ خط مطري بطول يقارب 80م/ط مع المطريات اللازمة تحت العقدة 8 على اوتستراد درعا، بالإضافة إلى تنفيذ شوايات مطرية في منطقة المزة جبل عند شارع البلدية، ومدرسة بنات الشهداء، وتنفيذ شوايات مطرية عند مداخل ومخارج نفق البيطرة.