ما أبرز توصيات ورشة صحافة الحلول المجتمعية؟

توفير الإمكانيات التقنية واللوجستية للصحفيين لأداء عملهم وإدراج مفاهيم صحافة الحلول وتجاربها ضمن المناهج الأكاديمية في جامعة دمشق أبرز ما خلص إليه المشاركون في ورشة العمل التخصصية حول صحافة الحلول المجتمعية التي أقامتها وزارة الإعلام والجامعة الافتراضية السورية على مدى ثلاثة أيام.

وأوصى المشاركون في الورشة التي أقيمت في مركز التعلم مدى الحياة بعنوان “نحو إعلام رقمي ينشر الثقافة الإيجابية التحفيزية” بضرورة تأمين الظروف الموضوعية لحصول الصحفيين على المعلومات والتصريحات واعتماد الخبراء المعنيين بكل حالة.

ودعا المشاركون إلى إقامة دورات تدريبية في مجال صحافة الحلول وإحداث مدونات تفاعلية خاصة بالمؤسسات الإعلامية تتيح التفاعل مع الجمهور عبر أدوات رقمية وتحفز مختلف الشرائح الاجتماعية للمشاركة فيها بطرح المشكلات والمساهمة بإيجاد الحلول مع إمكانية أن توفر الجامعة الافتراضية البنى التقنية اللازمة.

وتضمنت التوصيات التأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الإعلام والجامعة الافتراضية السورية فيما يتعلق بالتأهيل الأكاديمي والتدريب المهني للكوادر العاملة في المجال الإعلامي وتشكيل مجموعات عمل في المؤسسات الإعلامية تضم صحفيين وأكاديميين لعرض التجارب العملية وتبادل الخبرات في مجال صحافة الحلول وضرورة التعاون بين الوزارة والجامعة الافتراضية من أجل وضع مسودة خطة قطاعية للتحول الرقمي في الإعلام السوري كجزء من استراتيجية التحول الرقمي في سورية.

وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد في كلمة له بختام الورشة أن الوزارة وضعت سياسة إعلامية تهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة للعمل الإعلامي تبتعد عن المركزية وترسخ مفهوم إعلام الدولة لافتاً إلى أن قانون الإعلام الذي يجري إعداده حاليا يؤمن حماية الصحفيين.

وأشار الوزير الحلاق إلى أهمية إعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية وحل مشكلة عدم وصول الصحفي للمعلومات والبيانات وضرورة ترسيخ ثقافة التدريب المستمر للصحفيين وتبادل الخبرات وعدم النظر إلى العمل الإعلامي كعمل وظيفي.

وبين الوزير الحلاق ضرورة فهم خصوصية كل من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى أهمية دور الإعلام الإذاعي في الظروف الحالية.

وكانت الجلسة الأولى من اليوم الثالث والتي ترأسها مدير الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إياد ونوس تضمنت عرض تجارب إعلامية لوسائل مرئية ومكتوبة في مجال صحافة الحلول.

الدكتورة “فلك صبيرة” من كلية الإعلام بجامعة دمشق بينت أهمية الورشة للإضاءة على هذا النوع من الفنون الصحفية الذي يهتم بتناول الحلول التي اوجدها المجتمع للمشكلات التي اعترضته وخلق تأثير إيجابي على الجمهور.