وزير لبناني: سورية أبدت تعاونها في موضوع الترانزيت عبر أراضيها

أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن سورية أبدت استعدادها للتعاون الكامل في موضوع الترانزيت عبر أراضيها مبيناً أن التواصل والتنسيق بين البلدين الشقيقين ضروري لمعالجة القضايا التي تهمهما.

وأشار حمية في تصريح له إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب السوري في موضوع الترانزيت عبر الاراضي السورية حيث أبدى الجانب السوري تعاونه الكامل.

ولفت حمية إلى أنه يتم بالوضع الراهن مناقشة الأوضاع التقنية لتحديد الأطر المناسبة وإيجاد قواسم مشتركة لصالح البلدين.