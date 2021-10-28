بكين تدعو واشنطن إلى احترام مبدأ الصين الواحدة

دعت الصين مجدداً الولايات المتحدة إلى احترام مبدأ الصين الواحدة والتزام بنود البيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن والابتعاد عن التعامل مع تايوان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي اليوم معارضة الصين بحزم لأي شكل من أشكال التبادلات الرسمية والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان ومعارضة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين.

وأشار وينبين إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهرت سفن أمريكية مراراً في مضيق تايوان وأرسلت إشارات خاطئة خطيرة إلى قوى ما يسمى “استقلال تايوان” وهذا من شأنه أن يهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان مؤكداً على وحدة الصين وأنه لا ينبغي لأي دولة أن تقلل من إصرار الشعب الصيني وإرادته القوية بالدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

وتعليقاً على تصريحات أمريكية حول اختبار الصين الأخير لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت والتي وصفتها بأنها جداً مثيرة للقلق قال المتحدث إن الصين صرحت مؤخراً أن هذا الاختبار روتيني للمركبة الفضائية حيث تعمل الصين مع دول أخرى في العالم لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء وإسعاد البشرية من خلاله.