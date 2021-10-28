د. مارديني يوقّع مجموعتيه القصصيتين في معرض الكتاب السوري

احتفى د. محمد عامر مارديني بتوقيع مجموعتيه القصصيتين “قصص شبه منحرفة- ومقصات ناعمة” الصادرتين عن دار دلمون الجديدة في أيام معرض الكتاب السوري في مكتبة الأسد بعد مجموعته “حموضة معدة” التي تنتمي جميعها إلى الأدب الساخر.

وفي حديثه لـ”البعث” أوضح مارديني أن المجموعتين تكملان بعضهما، فهما مجموعة واحدة من القصص القصيرة في جزأين نتيجة العدد الكبير، جميعها تأتي مما شاهدت وسمعت وقرأت، ومن العنوان المثير أحاول أن أضحك القارئ وأبكيه في الوقت ذاته فأنا أجرح لكنني لا أدمي، إذ ركزتُ على القضايا الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية التي يعانى منها المواطن، وحتى جائحة كورونا تناولتها في بعض القصص.

أما عن التضمين الذي يعتمد عليه ضمن سياق سرده القصصي فقال: في المجموعتين الكثير جداً من التضمين فأنا ابن الأحياء الدمشقية ومتأثر جداً بالبيئة، وكتبت بلغة لطيفة وأنيقة لم ألجأ فيها إلى القدح والذم أو الاستهزاء أو التنمر، أردت أن أكون بسيطاً بلغتي وتعابيري. كما تسرّبت الذاتية إلى القصص، إذ سيقرأ القارئ الكثير عني على سبيل الذكر قصة “بيلياتشو” التي تتعلق بأيامي في المرحلة الجامعية.

وأثنى د. مارديني على إقامة معرض الكتاب ضمن الحدود البسيطة التي اقتصرت على الكتاب السوري نظراً لجائحة كورونا التي تعمّ العالم، ودور هذه التظاهرة في الحراك الثقافي بين دور النشر الوطنية.

ملده شويكاني