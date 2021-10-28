” غريغوروفيتش” تتوجّه إلى المتوسط بعد تدريبات صاروخية في القرم

أعلن الجيش الروسي توجّه الفرقاطة الروسية أدميرال غريغوروفيتش إلى البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى التشكيل التشغيلي الدائم للبحرية الروسية في المنطقة.

وأوضح أسطول البحر الأسود الروسي في بيان له اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك، أن الفرقاطة تمرّ حالياً بمضيق البوسفور والدردنيل وستحلّ محل الفرقاطة أدميرال إيسن التي تقوم بمهام خاصة في البحر المتوسط منذ آب الماضي، مشيراً إلى أن طاقم غريغوروفيتش يقوم بعملية انتقال مخطط لها من البحر الأسود إلى منطقة البحر البعيدة.

وأفادت الأنباء في وقت سابق بأن الفرقاطة غريغوروفيتش نفذت عملية إطلاق صاروخ مشتركة مع أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن بال وأوتيس في شبه جزيرة القرم.

أمنياً، أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية إحباطها هجوماً إرهابياً كان يستهدف منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك شمال البلاد.

وأفادت الوكالة في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك بأنه “تم اكتشاف وقمع نشاط أحد الداعمين النشطين لتنظيم داعش الإرهابي”، موضحة “أن أحد السكان المحليين خطط للعملية بتعليمات من مبعوثين أجانب بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك”.

ولفت البيان إلى أن قوات الأمن حاولت اعتقال الإرهابي عندما أخرج عبوة ناسفة من أحد المخابئ في ضواحي المدينة وبدأ بإطلاق النار بهدف الردّ عليهم ونتيجة لذلك تم القضاء عليه.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور في منزل الإرهابي على ترسانة كاملة تضمّ قنابل وأسلحة بيضاء ونارية وذخيرة من عيارات مختلفة، فضلاً عن وسائل الاتصال السري.

وفي الشأن الداخلي، أصيب 16 شخصاً نتيجة حادث تصادم اثنتين من عربات الترام بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وذكر متحدث باسم خدمة الطوارئ المحلية لوكالة نوفوستي أنه وقع تصادم عابر بين عربتين للترام وأسفر عن إصابة 16 شخصاً.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات بينما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة.