لجنة دعم الشعب الفلسطيني: تفعيل النشاطات الفكرية لمواجهة التطبيع

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ضرورة زيادة تفعيل النشاطات الفكرية والثقافية والتوجه نحو الشباب العربي لمواجهة التطبيع والمشروع الصهيوأمريكي.

وجددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط التأكيد على الالتزام التام بمسيرة الصمود والمواجهة حتى تحقيق الانتصار الحتمي على العدو الصهيوني وأدواته.

كما جددت اللجنة إدانتها لهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال وتنفيذ الأجندات الصهيوأمريكية في المنطقة مشددة على رفض كل أشكال التطبيع وضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

ونوهت اللجنة بتضحيات الجيش العربي السوري والشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وبصمود الشعب السوري منقطع النظير بمواجهته حرباً كونية منذ أكثر من 10 سنوات موجهة التحية والتقدير لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.