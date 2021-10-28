مباحثات سورية عُمانية لدعم آفاق التعاون الثقافي والمتحفي

التعاون الثقافي والمتحفي بين سورية وسلطنة عمان وترميم مقتنيات أثرية كان محور الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الثقافة اليوم.

الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة بحثت خلال الاجتماع الذي عقدته مع وفد عماني ترأسه جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني في عمان الاستمرار في عملية حفظ وصون مقتنيات سورية متضررة خلال سنوات الحرب من خلال التوقيع على اتفاقية ملحقة لاتفاقية سابقة في هذا الشأن.

وتناول اللقاء افتتاح معرض للآثار العمانية الاثنين المقبل في المتحف الوطني بدمشق إضافة إلى آفاق التعاون وتعزيزها بين البلدين وآفاق التدريب والتأهيل المهني التخصصي والاستفادة من التجربة العمانية في العمل المتحفي بكل مجالاته.

ووصفت مشوح في تصريح للصحفيين التعاون الثقافي مع الجانب العماني بالبناء والذي قدم خلال السنوات الماضية دعما للمؤسسات الثقافية والمتحفية السورية سواء في الشق الآثاري أو الترميمي.

وبينت مشوح أن مكتبة الأسد أعارت مخطوط الملاح العربي ابن ماجد للمتحف الوطني في عمان الذي قام بترميمه وعرضه بعد أن تم تمديد مدة الإعارة ليتسنى لأكبر قدر من العمانيين رؤية هذا المخطوط التاريخي المهم نادر الوجود موضحة أن آفاق التعاون مفتوحة إلى ما هو أكبر وأشمل ليضم مستقبلا إقامة أنشطة ثقافية وفنية ومعرفية وفكرية مشتركة بين البلدين.

كما بحث الاجتماع وفقاً لأمين المتحف الوطني العماني آفاق التدريب والتأهيل المهني التخصصي والاستفادة من التجربة العمانية في العمل المتحفي سواء في الحفظ والصون والتربية المتحفية وخدمات الزوار والتسويق والإعلام وغيرها.

ولفت الموسوي إلى أن دمشق هي المحطة الثالثة التي استضافت معرض وفعاليات يوم عمان الذي تتضمن فعالياته الممتدة إلى ستة أشهر معرضا بعنوان “إضاءات على عمان” في متحف دمشق الوطني يقدم إضاءات على أهم الحضارات التي تعاقبت على بلاده منذ العصر البرونزي وحتى القرن 19.

واعتبر الموسوي أن هذه الفعالية مساهمة معنوية في دعم سورية وفتح آفاق التعاون وتعزيزها في ظل الظروف الحالية مؤكدا أن الأبواب مشرعة لتبادل الخبرات والأفكار والإمكانيات في المجال الثقافي والمتحفي باعتبار أن سورية هي مهد الحضارات الإنسانية ولها مشروع حضاري خاص بها يمكن أن يتكامل مع نظيره العماني.

يذكر أن الوفد العماني ضم كلا من رئيس قسم المنظمات والمؤتمرات بمكتب الأمين العام للمتحف بدر بن عامر الخروسي ورئيسة قسم الحفظ والصون خولة بنت سيف الوهيبية واختصاصية حفظ وصون شيماء بنت خميس العيسائية واختصاصي تعليم برامج الانتشار عبد الله بن محمد الرجيبي وفني تصوير سعيد بن حمد الغماري.