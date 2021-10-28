وفد حكومي برئاسة المهندس عرنوس في درعا لمتابعة احتياجات المحافظة

درعا- دعاء الرفاعي:

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع فعاليات شعبية وأهلية ومديري المؤسسات الخدمية في محافظة درعا.

وخلال زيارته للمحافظة على رأس وفد حكومي تفقد المهندس عرنوس واقع العمل بمركز الخدمات العامة فيها ومركز نصيب الحدودي كما اطلع على احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

واطلع المهندس عرنوس على واقع المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين وطلب من العاملين فيه المباشرة بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين وتخفيف عناء السفر إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم .

وبين المهندس عرنوس أن افتتاح المكتب يأتي بهدف الوصول إلى كل مواطن في أراضي الجمهورية العربية السورية والسعي لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين.

وبينت مديرة المكتب إلى أن الوثائق الصادرة عن المكتب ستكتسب الصفة القانونية والسيادية داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية، مبينة أنه تم تجهيز المكتب في مبنى المحافظة بمركز المدينة وتزويده بمستلزمات العمل الضرورية إضافة إلى تأمين الكوادر الوظيفية والإدارية والذين تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية على الأعمال القنصلية في وزارة الخارجية.

ومن أهم الخدمات التي سيقدمها المكتب تصديق كافة الوثائق الممنوحة في القطر لأهالي المحافظات الشرقية الثلاث “الحسكة ودير الزور والرقة ” وتصديق الوثائق الخارجية ومنها على سبيل المثال وثائق شهادات التعليم وبيانات الولادة والوفاة وسندات الإقامة وغيرها.

ويقوم المكتب القنصلي بتصديق جميع المعاملات القنصلية بهدف التسهيل على المواطنين في المحافظة حيث تم تجهيز المكتب بجميع الوسائل التقنية الكفيلة بإنجاز جميع أنواع المعاملات القنصلية