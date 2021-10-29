إنجاز مشاريع مائية بقيمة 4.3 مليار ليرة سورية في فرع المنطقة الجنوبية

ريف دمشق –محسن عبود

يعمل فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للمشاريع المائية على تنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة لصالح عدة جهات في القطاع العام حيث بلغت قيمة المشاريع المنفذة حتى نهاية الشهر التاسع من هذا العام 2021/ 4.3 مليارليرة سورية /وعن مشاريع الصرف الصحي التي ينفذها فرع الجنوبية لفت المهندس شجاع علي مدير الفرع إلى أن الفرع قام بإنهاء مشروع الصرف الصحي في بلدة البطيحة التابعة لمحافظة القنيطرة بقيمة قاربت 660مليون ليرة حسب الخطة الموضوعة وأكد علي أن الفرع أنهى نهاية الشهر الماضي أعمال استعادة السطوح لمشروع استبدال شبكة مياه الشرب في الجزيرة رقم 4 ضمن ضاحية الأسد بقيمة بلغت 650مليون ليرة للعقد وملحقاته

كما أن الفرع مستمر متابعة العمل في مشروع تأهيل مبنى المعالجة والأطراف الصناعية في مشفى ابن النفيس بقيمة تقارب 6 مليار ليرة وذلك في ضوء التبدلات الكبيرة الحاصلة في زيادات الأسعار منذ وقت التعاقد قبل عامين وباشر الفرع مؤخراً بتنفيذ أعمال مشروع استكمال شبكة مياه بلدة جبعدين لصالح وزارة الموارد المائية بقيمة قاربت 775مليون ليرة بنسبة انجاز وصلت إلى 40%

وينفذ الفرع مشروع حفر وعزل بئر استثماري في الكسوة خربة الشياب في ريف دمشق بقيمة 500مليون ليرة بنسبة انجاز قاربت 75%والعمل مستمر لإنهاء العمل بالمشروع ,ويتابع العمل في مشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا بريف دمشق بالجزيرة 15-و16بقيمة عقدية بلغت 368مليون ليرة وبنسبة انجاز بلغت 40%.

ولفت مدير الفرع إلى أنه خلال الفترة القريبة الماضية قام الفرع بالانتهاء من مشروع تنفيذ خطوط الضخ في خان ارنبة –كودنة في محافظة القنيطرة بقيمة عقدية بلغت حوالي 200مليون ليرة وكذلك تم الانتهاء من أعمال ملحق العقدرقم 20 للعقد الأساسي 56 في مشروع تنظيم موقع نافذة العيون لدرء السيول مع أعمال تعزيل نفق الزيارة بقيمة 126مليون ليرة

وأشار علي إلى أن الفرع يعمل على تنفيذ مشروع كتلة مستوصف بالغزلانية لصالح وزارة الداخلية بقيمة عقدية قاربت 2.3مليار ليرة وأن العمل مستمر بالمشروع لحين الانتهاء من الأعمال التي تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزرة الداخلية

و في محافظة السويداء أشار علي إلى أن الفرع يتابع تنفيذمشاريع نوعية في محافظة السويداء أهمها مشروع صرف صحي في قريتي عرمان وسليم حيث أن العمل مستمر بالمشروعين والمتوقع الانتهاء منهما ضمن المدة العقدية المتفق عليها وبلغت قيمة المشروعين أكثر من 400مليون ليرة وعن مشاريع الصرف الصحي في محافظة درعا بين مدير الفرع بخصوص مشروعي الصرف الصحي في منطقة دير البخت و منطقة موثبين فإن المشروعين تم الانتهاء منهما وقيد التسليم حيث بلغت القيمة العقدية لكامل مشاريع درعا في مجال الصرف الصحي أكثر من 1.8مليار ليرة .

وأكد علي أن الفرع قام باستلام موقع عمل إعادة تأهيل مشروع الكتلة الإدارية في معهد الغزالي في منطقة قدسيا بريف دمشق بقيمة عقدية بلغت 266مليون ليرة