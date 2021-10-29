اتحاد فلاحي ريف دمشق يُقرّ بعجز الجمعيات الفلاحية

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

يطالب فلاحو ريف دمشق بإيجاد وسائل ناجحة لتفعيل دور الجمعيات الفلاحية وخاصة أنها مباني خالية من صلاحياتها ولا تفيد بشيء من الدعم الحقيقي الذي يستحقه الفلاح، سوى تقديم جزء بسيط من الإعانات التي تصله من خلالها.

يرى الكثير من الفلاحين أن الجمعيات الفلاحية مقصرة في تلبية احتياجاتهم الزراعية وخاصة السماد و الأعلاف و الصناديق البلاستيكية و الأدوية الزراعية و مستلزمات أخرى، فالجمعيات لا تستطيع أن تقدم أي مستلزمات مما يضطر الفلاح استجرار حاجاته من التجار بأسعار مرتفعة، ما أوقعهم بخسارات متتالية في كل موسم.

رئيس اتحاد فلاحي دمشق محمد خلوف لم يخف عدم قدرة الجمعيات و الروابط الفلاحية على حل مشاكل الفلاحين كون صلاحياتها ضمن إمكانيات و ظروف مادية محددة ، مؤكدا أن هناك خطة إستراتيجية تعاونية، تسهم في تكثيف عمل الجمعيات الفلاحية بالتصنيع و الإنتاج، مشدداً على ضرورة تفعيل الدورات التدريبية والتأهيلية على مستوى الجمعيات والروابط لنقل الخبرات العملية الزراعية إلى الجميع.