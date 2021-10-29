الفلسطينيون في ذكرى مجزرة كفر قاسم: مستمرون بالمقاومة

طالب آلاف الفلسطينيين اليوم خلال مشاركتهم في مظاهرة ببلدة كفر قاسم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إحياء للذكرى الـ 65 لضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في البلدة المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المظاهرة التي نظمتها اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى المجزرة انطلقت صباحا من ميدان البلدة باتجاه النصب التذكاري للشهداء حيث وضع المشاركون اكاليل الزهور ورفعوا العلم الفلسطيني مرددين شعارات تندد بجرائم الاحتلال ومؤكدين مواصلة النضال والمقاومة حتى استعادة كامل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1956 وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا واستشهاد 49 آخرين معظمهم نساء وأطفال ما هي إلا واحدة من جرائم التطهير العرقي التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الفلسطينيين لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وسط صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ أي إجراءات فعلية تلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاته رغم المطالبات الفلسطينية المستمرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك.

ويحيي الفلسطينيون في الأراضي المحتلة 1948 كل عام ذكرى المجزرة بمظاهرات وفعاليات يشددون فيها على تشبثهم بأرضهم وصمودهم في وجه محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا عنها.