زيادة حدة التوتر بين لندن وباريس بسبب مناطق الصيد البحري

هدد وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس من أن بلاده قد تلجأ إلى تفتيش مزيد من السفن الفرنسية رداً على احتجاز باريس سفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية.

وقال يوستيس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) “الخيار دائماً متاح لدينا لتصعيد الإجراءات التي نقوم بها على السفن الفرنسية واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا”، مضيفاً “بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة مناسبة”.

وأشار يوستيس إلى أمور إدارية أخرى يمكن طلبها من السفن الفرنسية موضحاً أن تركيز لندن ينصب حاليا على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية وسفير فرنسا بلندن.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية في وقت سابق اليوم استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجز للمثول أمام المحكمة “بسبب الصيد دون إذن في المياه الفرنسية”.

وكانت بريطانيا حذرت فرنسا أمس من اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية وأدانت احتجازها لسفينة صيد بريطانية دخلت المياه الاقليمية الفرنسية مع احتدام الخلاف بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.