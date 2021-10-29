شوكولا في معرض باريس

افتتح معرض الشوكولا بباريس، في نسخته الـ 26، والذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل، بعرض مبهر للأزياء، ارتدت خلاله العارضات فساتين مصنوعة ومطرزة بقطع الشوكولا.

وخلال حفل الافتتاح برز فستان تصميمه مستوحى من لوحة “جورنيكا” للفنان الشهير “بابلو بيكاسو”، وهو عبارة عن فستان نصف شفاف مطرز بالشوكولا يزن 12 كيلوغراماً وفقاً للموقع الإلكتروني للمعرض، كما عرضت سيارة سيتروين مصنوعة كلياً من الشوكولا بما فيها إطاراتها.

أما العمل الفني الذي شد زوار المعرض، فهو جدارية من الشوكولاته للوحة “غرنيكا” للفنان بابلو بيكاسو التي استوحاها من قصف غرنيكا بالباسك حين قامت طائرة حربية ألمانية وإيطالية مساندة لقوات القوميين الإسبان بقصف المدينة في 26 نيسان 1937.

ويتوقع منظمو المعرض، تدفق آلاف الزوار لمشاهدة عروض الشوكولا التي تقدمها أكثر من 280 جهة مشاركة، المعرض في دورته السادسة والعشرين، يضم في فعالياته سوقاً للشوكولا وأماكن لعروض الأزياء والإكسسوار المصنوع من الشوكولا وغيرها من الأنشطة.

ويتيح المعرض للزوار المشاركة في تجارب الطهي والتذوق مع أشهر الطهاة العالميين، إضافة لورش صناعة المعجنات والحلويات ومناطق مخصصة للأطفال، ويشكل المعرض أكبر تجمع للبلدان المنتجة للكاكاو، ويمثل فرصة لاكتشاف وتذوق أحدث الإبداعات لأكبر مصنّعي الشوكولا والمعجنات والحلويات والآيس كريم في العالم.