مانشستر يرحل إلى توتنهام لتعويض خيباته.. والميلان ينشد البقاء في الصدارة من بوابة روما

في مرحلة جديدة من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى يستعدّ فريق المدرب النرويجي أولي سولشاير لخوض معركة جديدة خارج أرضهم هذه المرة عندما يلاقون منافسهم توتنهام لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي، وكلّهم تصميم على مكافأة مشجعيهم بنتيجة تنسيهم مرارة الهزيمة المؤلمة أمام غريمهم ليفربول على ملعب أولد ترافورد في الجولة السابقة، وعانى الشياطين الحمر من سلسلة نتائج صعبة في الدوري هذا الموسم، حيث فازوا بواحدة فقط من آخر خمس مباريات في الدوري، في حين خسر توتنهام ثلاثاً من مبارياته الست السابقة في جميع المسابقات، وخسر أمام وست هام في آخر مباراة، لكنه يظل متقدماً بنقطة واحدة على يونايتد في جدول الترتيب.

ويغيب رافائيل فاران منذ تعرّضه لإصابة مع منتخب فرنسا، وكذلك مواطنه بول بوغبا الذي تعرّض للإيقاف 3 مباريات عن اليونايتد، وعلى المقلب الآخر لا يعاني توتنهام من الغيابات مع عودة الظهير مات دوهيرتي الذي بات جاهزاً مرة أخرى وعاد إلى التدريبات.

في إيطاليا ينتظر عشاق الكالتشيو انطلاق الجولة الحادية عشرة من الدوري لمتابعة قمة الأسبوع بين ميلان المتصدّر وروما الرابع، وستحاول كتيبة مورينو إكرام وفادة ضيفها للبقاء ضمن فرق الصدارة، فيما يطمح رفاق ابراهيموفيتش إلى حصد نقاط المباراة للحفاظ على مركزهم من ملاحقيهم المباشرين، وكان روما قد انتصر بهدفين لهدف على كالياري، فيما فاز ميلان على تورينو بهدف نظيف، وفي مباراة قوية أخرى، يلتقي فريق العاصمة الآخر لاتسيو سادس الترتيب مع أتالانتا خامس الترتيب وكل منهما يهدف للفوز حتى يقترب أكثر من فرق المقدمة.

إسبانياً، انشغلت الصحافة الأوروبية بخبر إقالة المدرّب الهولندي للبارسا كومان رونالد عقب خسارة الفريق أمام رايو فاليكانو 0-1، مع الأداء الباهت والمسيء لسمعة النادي الكتالوني هذا الموسم، ويرجح أن تسير الإدارة نحو تعيين نجم الفريق السابق ومدرّب السد القطري حالياً تشافي هيرنانديز، وبحسب بعض التسريبات فإن إدارة برشلونة قد اتصلت مع تشافي منذ أسابيع، وستحسم الساعات القليلة القادمة مصير هذه الإشاعة، حيث تأمل إدارة برشلونة أن يتمكّن تشافي من قيادة الفريق خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم غدٍ السبت.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة العاشرة)

مباريات الغد: ليستر سيتي– أرسنال 1.30 ظهراً، بيرنلي– برينتفورد، ليفربول– برايتون، مانشستر سيتي- كريستال بالاس – تشيلسي، واتفورد– ساوثامبتون 4 عصراً، توتنهام- مانشستر يونايتد 6.30 مساءً.

مباريات الأحد: نورويتش- ليدز يونايتد 4 عصراً، أستون فيلا- وست هام 6.30 مساءً.

مباريات الاثنين: ولفرهامبتون- إيفرتون 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة الحادية عشرة)

مباريات الغد: أتالانتا– لاتسيو 3 عصراً، هيلاس فيرونا– يوفنتوس 6 مساءً، تورينو– سامبدوريا 8.45 مساءً.

مباريات الأحد: إنتر– أودينيزي 1.30 ظهراً، فيورنتينا– سبيزيا، جنوى– فينيتسيا، ساسولو– إمبولي 4 عصراً، ساليرنيتانا– نابولي 7 مساءً، روما– ميلان 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: بولونيا– كالياري 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة الثانية عشرة)

مباريات الغد: إلتشي- ريال مدريد 2 ظهراً، إشبيلية– أوساسونا 4.15 عصراً، فالنسيا– فياريال 6.30 مساءً، برشلونة- ديبورتيفو ألافيس 9 مساءً.

مباريات الأحد: قادش– مايوركا 3 عصراً، أتلتيكو مدريد- ريال بيتيس 5.15 عصراً، خيتافي– إسبانيول 7.30 مساءً، ريال سوسيداد- أتلتيك بلباو 10 مساءً.

مباريات الاثنين: رايو فاييكانو- سيلتا فيغو 7.30 مساءً، ليفانتي– غرناطة 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– خاض يونايتد وتوتنهام 195 مباراة تنافسية عبر تاريخهما، حيث فاز يونايتد في 92 وتعادل في 50 وخسر 53.

– سجل كريستيانو رونالدو عدداً من الأهداف في مرمى توتنهام أكثر من أي منافس إنكليزي آخر، حيث سجل البرتغالي 10 أهداف ضد توتنهام: 6 مع يونايتد و4 مع ريال مدريد.

– منذ العام 2010 فاز روما 8 مرات على منافسه ميلان، وخسر 5 مرات وكان التعادل في 6 مرات، وأفضل نتيجة لروما على ميلان كانت 4-1 عام 2017، بينما أفضل نتيجة لميلان على روما تحقّقت عام 2018 بثنائية نظيفة.

– في آخر خمسة لقاءات لعبها كلّ من لاتسيو ومنافسه أتالانتا فازا بمباراتين وخسرا مثلهما وتعادلا في الأخيرة.

– تاريخياً، واجه فريق ريال مدريد منافسه إلتشي في مسابقة الدوري الإسباني 43 مرة حتى الآن، فاز المرينغي في 27 مباراة، وخسر في ستة، وتعادل الفريقان في 10 مواجهات، ونجح ريال مدريد في تسجيل 109 أهداف في مرمى إلتشي بينما أحرز الأخير 39 هدفاً في شباك المرينغي، ويعتبر بوشكاش أسطورة الريال هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 12 هدفاً.

– لم يخسر ريال مدريد أمام إلتشي في مسابقة الدوري الإسباني منذ 43 عاماً تقريباً، حيث لعب الفريقان طوال هذه الفترة فقط تسع مباريات، وفاز الريال في 8، وتعادل في لقاءٍ وحيد.