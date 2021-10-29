صيانة المعامل تتسبب بنقص الأدوية في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

بعد ورود الكثير من الشكاوى حول عدم توفر بعض الزمر الدوائية، ولاسيما أدوية الالتهابات في صيدليات اللاذقية، فقد نفى لـ”البعث” نقيب صيادلة اللاذقية الدكتور محمود شبّار انقطاع الزمر الدوائية بشكل كامل، وإنما هناك نقص ببعض الزمر الدوائية كالصّادات الحيوية، مشيرا إلى أنه تم إعلام نقابة الصيادلة بوجود هذا النقص، علماً أن هناك أصنافاً بديلة بأسماء شركات أخرى يمكن الاستعاضة عنها، لأن هناك أصنافاً غير متوفرة حالياً لعدة أسباب منها التأثر بالظروف الراهنة والحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة وارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن وصعوبة تأمين المواد الأولية، ما أدى إلى تأخر تصنيع بعض الزمر الدوائية وهذه العقبة في طريقها للمعالجة خلال وقت قريب حسب تأكيدات النقيب الذي بيّن أنه بسبب الصيانة التي تتمّ في بعض معامل التصنيع الدوائي وخطوط الإنتاج فقد حصل نقص في بعض الأدوية، كما أن هناك معامل لا تعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة بسبب الظروف الراهنة، وهذه المعامل ستعود للعمل بالطاقة القصوى بعد الانتهاء من الصيانة، إضافة إلى أن جائحة كورونا استنزفت الكثير من بعض الأصناف والزمر الدوائية.