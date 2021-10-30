بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة الشيخين كميل نصر ومعذى كيوان بالسويداء

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي بوفاة عضو اتحاد علماء بلاد الشام الشيخ كميل نصر الذي وافته المنية أمس وذلك خلال موقف عزاء أقيم اليوم في ساحة سمارة بمدينة السويداء.

كما نقل الوزير عزام في الموقف ذاته تعازي الرئيس الأسد لشيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع بوفاة الشيخ الجليل معذى كيوان الذي وافته المنية أمس.

وأعرب الأهالي وذوو الفقيدين وسماحة الشيخ يوسف جربوع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

ونوه المعزون خلال موقف العزاء بخصال ومناقب الشيخين الجليلين الحميدة اللذين كانا قامتين وطنيتين اتصفتا بالصدق والتقوى والتسامح والدعوة دوماً لوحدة الصف والالتفاف حول مؤسسات الدولة والجيش العربي السوري والدفاع عن الوطن فيما يتعرض له خلف قيادة الرئيس الأسد.

شارك في تقديم واجب العزاء حشد من فعاليات شعبية ودينية ورسمية.