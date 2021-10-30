تأهيل مجبل الخدمات الأسفلتي بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أهلت مديرية الخدمات الفنية بالقنيطرة المجبل الإسفلتي العائد لها من جديد بعد تأهيله عمرانياً وفنياً وكهربائياً جرّاء الأعمال الإرهابية التي طالته .

مديرة الخدمات الفنية بالقنيطرة المهندسة حمدة عرقاوي ذكرت أن الطاقة الإنتاجية للمجبل تبلغ ستين طناً بالساعة ؛ ويؤمن مجبولاً إسفلتياً بالمواصفات الفنية المطلوبة خاصة فيما يتعلّق بحرارة المجبول الإسفلتي وتماسكه ولزوجته ؛ مما يوفر الشروط المطلوبة لمدّ الإسفلت سواء عند شقّ وإنشاء الطرق جديدة أو صيانتها أو مدّ قميص إسفلتي جديد للطرق المحلية والزراعية .

وأضافت عرقاوي إن مكان المجبل يوفر لمشاريعنا المجبول الإسفلتي المطلوب الذي يساعدنا على جودة التنفيذ وسرعته ؛ فهو يصل لجميع المشاريع بوقت قياسي لا يتجاوز ساعة واحدة أينما كان العمل على أرض المحافظة .

تجدر الإشارة أن المديرية تقوم حالياً بتنفيذ صيانة بعض الطرق المحلية في خان ارنبة والكوم بطول 2050 متراً ، إضافة لمشروع انشاء طرق جديدة في خان ارنبة والحلس وأيوبا بطول 1650متراً ، و تنفذها مديرية الخدمات الفنية بالأمانة بكلفة ١٣١ مليوناً .