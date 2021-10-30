تنجب طفلاً بمفردها بمساعدة “يوتيوب”

في واقعة غريبة استطاعت مراهقة هندية أن تنجب طفلاً بمفردها بمساعدة مقاطع فيديو، وقالت الشرطة الهندية إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أنجبت طفلاً في منزلها باستخدام مقاطع فيديو تعليمية على “يوتيوب” بينما ظلت أسرتها غير مدركة لحملها.

أنجبت المراهقة في ولاية كيرالا جنوب الهند الطفل في 20 تشرين الأول، لكن عائلتها علمت بالولادة بعد يومين من سماعها صرخات طفل حديث الولادة من غرفتها.

وقال شاجي وهو مسؤول في مركز شرطة كوتاكال إنها نُقلت على الفور إلى مستشفى المنطقة مضيفاً أن الفتاة والمولود في أمان ويتعافيان، وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاماً من منطقتها، فمنذ أن كانت الفتاة قاصراً قامت الشرطة بملاحقة الرجل بتهمة الاغتصاب وفق قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

وأشارت الشرطة إلى إن الأسرة ظلت غير مدركة للحمل لأن الأم كانت تعاني من مشاكل في البصر، بينما كان الأب حارساً ليلياً في مستشفى، وأضاف شاجي أن الفتاة تمكنت أيضاً من إخفاء حملها من خلال ارتداء ملابس فضفاضة.

ووفقاً للتقرير درست المراهقة كل شيء عن ولادة طفل عبر منصة “يوتيوب” باستخدام هاتفها الذكي، من خلال فيديوهات يوتيوب، وفي وقت الولادة قطعت الحبل السري بنفسها بالمقص.