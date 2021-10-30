“مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها” في عين الشرقية

اللاذقية- مروان حويجة

أفرد المركز الثقافي في عين الشرقية حيّزاً هاماً من برنامج نشاطه الثقافي والفنّي للشباب والأطفال من خلال عدة أنشطة تناولت اهتماماتهم ومواهبهم، فأقام محاضرة هامة عن “أثر مواقع التواصل الاجتماعي على شخصية الطفل والمراهق” بمشاركة مجموعة من الشباب والمهتمين حيث قدّم المحاضِر محمد كيخي إضاءة شاملة على مجمل هذه الآثار والتأثيرات مبيّناً أنّه على الرغم من الآثار الإيجابية الكبيرة التي حظيت بها مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن هناك آثاراً سلبية كبيرة وكثيرة على مجتمعاتنا عامة وأطفالنا خاصة ومن هذه الآثار السلبية تأثير هذه المواقع على تشكيل هوية الطفل والشعور بالقلق والاضطراب والاكتئاب والتوتر وقلّة الثقة بالنفس والعزلة والوحدة والعلاقات الاجتماعية والترويج من خلال وسائل التواصل للمفاهيم الخاطئة على أنها صحيحة بطريقة ملفتة للانتباه ومحببة لدى هذه الفئة العمرية.

وخلص المحاضر كيخي إلى أنه يمكننا الحدّ من أخطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر الوعي بين هذه الفئة العمرية وترويج سياسة الحوار بين الأطفال وأهاليهم والاستماع إلى وجهات نظرهم وتصحيحها.

كما أقام المركز الثقافي العربي في عين الشرقية جلسة سرد قصصي في مدرسة الشهيد أحمد حسن صقر قدّمته الآنسة أمل معن علي حيث تمّ اختيار قصة من مكتبة الأطفال عنوانها “البطة الغريبة” تتحدث عن بطة بيضاء جميلة لاتشبه أخوتها لأنّ لونها مختلف، وتتناول القصّة العديد من المواقف والأفكار التي تركّز على القيمة السامية والأهمية الكبيرة للصداقة والوفاء والحب بين الأصدقاء وعدم التفريق بينهم وعدم التنمر، وقد أشرفت على الفعّالية مديرة المدرسة الآنسة آمنة حمود.