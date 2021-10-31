تسويق 7000 طن من التفاح والعنب بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

ذكر مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في القنيطرة المهندس أحمد قاسم ذيب أن محافظة القنيطرة سوّقت هذا الموسم 2021 (6939) طناً من محصولي التفاح والعنب، منها (4926) طناً من التفاح، و(2013) طناً من العنب، لافتاً إلى تراجع كبير في إنتاج محصول التفاح الحالي عن الموسم السابق 2020 البالغ (6620) طناً.

وأشار ذيب إلى أن زراعة التفاح تتركّز في الريف الشمالي من المحافظة بقرى: (حضر- طرنجة- خان أرنبة- الكوم- مزارع الأمل- جبا)، وبلغت المساحة الإجمالية المزروعة (796) هكتاراً، منها (582) هكتاراً مزروعة “بعلاً”، و(214) هكتاراً “مروياً”، في حين بلغ مجموع إنتاج محصول التفاح لهذا الموسم (4926) طناً، منها (3062) طناً من التفاح البعل، و(1864) طناً من التفاح السقي، بينما بلغ إنتاج الموسم السابق (6620) طناً.

وأضاف مدير الزراعة بأن إنتاج المحافظة من العنب للعام الحالي بلغ (2013) طناً، منها (1368) طناً من العنب البعل، و(645) طناً من العنب المروي، وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة (479) هكتاراً من أشجار العنب، بينما بلغ عدد الأشجار المثمرة منها (114) ألف شجرة زراعة بعلية، و(43) ألف زراعة مروية، لافتاً إلى أن معظم زراعتها في قرى: (حضر- طرنجة- مزارع الأمل- خان أرنبة- جباتا- جبا- الكوم)، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية لمحصولي التفاح والعنب في صناعة الخل والمربيات والعصائر والتجفيف لصناعة الزبيب والنبيذ.