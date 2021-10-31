توسع خطة النقل الداخلي في اللاذقية بانتظار الإمكانيات

اللاذقية- مروان حويجة

لاتزال التوسّعات الضرورية لخطوط النقل الداخلي في بعض محاور مدينة اللاذقية مؤجلة بانتظار توفر الإمكانات المطلوبة، رغم أهمية هذه التوسّعات في تخديم تجمعات سكنية جديدة ولاسيما مناطق التوسّع العمراني.

وفي متابعة “البعث” لهذه القضية المطروحة للمعالجة المستعجلة بفعل الاختناقات وأزمة النقل، فقد أوضح مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى أن كل خطّ نقل حالي له توسّع وامتداد تبعاً للتوسع السكاني على أرض الواقع، وأن توسيع خطوط النقل الداخلي في مدينة اللاذقية يشمل الدائري الشمالي والضاحية الجنوبية والدعتور.. وغيرها، مبيناً أن خط الدائري الشمالي يخدّم حيّ المشروع العاشر وعندما يتمّ توسيعه سيشمل توسّع المشروع العاشر وجزءاً من أوتستراد دمسرخو، وهناك التوسّع باتجاه خط الدعتور، وهذا له دراسة حسب البنية التحتية للطريق ويمكن دعمه بباصات تناسب حجم هذا الطريق.

ولفت عيسى إلى أن الدراسة موجودة ولكن بانتظار الإمكانيات، ولاسيما أن التوسعات والتعديلات والامتدادات تتمّ دراستها وإقرارها من لجنة نقل الركاب في المحافظة ويتمّ تحويل التشغيل عند إقرار أي خطّ الى شركة النقل الداخلي، علماً أنه في ضوء الإمكانات الحالية فإن الشركة تلجأ إلى دعم الخطوط التي تعاني من الاختناقات في أوقات الذروة.