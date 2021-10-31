حمص تحصّن ثروتها الحيوانية

حمص- سمر محفوض

في إطار خطة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصينها ضد الأمراض الوبائية المختلفة، تنفذ مديرية زراعة حمص (دائرة الصحة الحيوانية) جولات في مختلف مناطق المحافظة لمراقبة الوضع الصحي للأبقار وبقية قطعان الحيوانات عند المربين، وإعطاء الإرشادات اللازمة للوقاية من الأمراض، وتقوم بالمتابعة الدورية لرؤوس القطعان، بالإضافة إلى تنفيذ حملات اللقاحات المتكررة.

وأوضح رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور ربيع الأحمد أنه خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي وحتى تاريخه تم التحصين من مرض الحمى القلاعية لـ (8) آلاف رأس بقر، ومن مرض الجدري تم تحصين (82600) رأس من قطعان الغنم والماعز، بالإضافة لتحصين (11) رأساً من الأبقار من مرض الأنتروتوكسيميا، وتم تلقيح (35300) رأس غنم وماعز، ومن الجمرة الخبيثة تم تحصين (9100) رأس غنم وماعز، كما تم تحصين (24450) رأساً من الدواجن من مرض النيوكاسل، مضيفاً أن المكافحات الطفيلية الجماعية الداخلية والخارجية تمت على نفقة المربين الخاصة استجابة لظروف العمل، لافتاً إلى أنه تمت مكافحة الطفيليات الدموية لـ (124) رأس بقر، و( 63.15) ألف رأس غنم وماعز، إضافة لمعالجة (425) رأس بقر، و(8294) رأس غنم وماعز من الديدان بكافة أنواعها الكبدية والرئوية المعدية والمعوية والشريطية.

أما بالنسبة للمكافحات الطفيلية الداخلية والخارجية فقد تمت معالجة (464) رأس بقر، و(63978) رأس غنم وماعز من طفيليات الجرب والقراع والقراد والقمل والنغف، ولم تسجل حالات معالجة إصابة بالكوكسيديا.