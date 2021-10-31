دعم الألعاب الفردية مطلوب في مؤتمر نادي الوثبة.. ومؤتمر نادي الكرامة مؤجل!

حمص- نزار جمول

عقد نادي الوثبة مؤتمره السنوي تحت شعار: “الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة”، بحضور رسمي وجماهيري، حيث ركز محبو النادي وكوادره في مداخلاتهم على إعادة النظر في عقود استثمار منشآت النادي من أجل التوازن فيما بين قيمة الاستثمار مع الأسعار الرائجة والتكاليف، وركز آخرون على الاهتمام بفئة القواعد لكافة الألعاب، وتقديم الدعم الكامل للألعاب الجماعية والفردية، مع افتتاح دورات للسباحة الصيفية، واستقطاب الداعمين، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة حتى لا يقع النادي تحت رحمة أي شخص يريد دعمه، كما دعت بعض المداخلات لإعادة تأهيل الملاعب التدريبية، وجاءت الردود على هذه المداخلات من قبل رئيس النادي الدكتور يوسف سلامة، ورئيس اللجنة التنفيذية في حمص فيصل دربي لتوضح أهم الصعوبات التي تعترض سير العمل، وعلى رأسها عدم تطبيق الروزنامة الثابتة لمسابقات كرة القدم، والتأجيل المستمر للدوري، ما انعكس سلباً على تحضير كافة الفرق فنياً، إضافة للإرهاق المالي، كما لحظت الردود عدم توفر الملاعب التدريبية لتلبي كافة احتياجات الفرق الكروية، خاصة القواعد، مع تعرّض الكثير من اللاعبين للإصابات المختلفة نتيجة سوء أرضية الملاعب، إضافة لعدم الاستفادة من ريوع عائدات النقل التلفزيوني لمباريات الدوري في كرتي القدم والسلة، والارتفاع الجنوني للأسعار، لينعكس كل ذلك سلباً على الأنشطة الرياضية.

وخلص المعنيون في ردودهم إلى ضرورة إيجاد الحلول، خاصة لوضع الملاعب التدريبية والرئيسية، والإسراع في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ملعبي خالد بن الوليد والباسل، وملاعب المنشآت التدريبية، ووضع أسس لدعم الأندية المميزة في الألعاب الفردية وألعاب القوة من قبل الاتحاد الرياضي العام، مع تأمين وسيلة نقل للأندية الرياضية عبر السماح لها باستيراد آليات لصالحه تخفيفاً للنفقات، وإعادة النظر بالبدلات السنوية للمواقع الاستثمارية التي تم تلزيمها سابقاً لمستثمرين بما يتناسب مع الأسعار الرائجة بشكل ودي وبالتراضي، وإجراء دراسة لواقع النادي، والعمل على الاستفادة من موقعه الاستراتيجي والواردات المالية، وتحقيق التمويل الذاتي، ومتابعة تأهيل كافة الكوادر الإدارية والفنية العاملة في النادي من خلال اتباع الدورات المتاحة داخلياً وخارجياً، واستقطاب وتنمية موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

من جهة أخرى تم تأجيل موعد مؤتمر نادي الكرامة في ظل الظروف الراهنة التي ستدعو لحل الإدارة بعد أن وصلت فيها الاستقالات لخمس.