قوات الاحتلال تهدم منزلاً في مدينة اللدّ.. ووقفة دعم للأسرى في غزة

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من قوات الاحتلال، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعدد من الجرافات حي المحطة في مدينة اللدّ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وهدمت منزلاً.

وتصعّد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وذلك في إطار تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التي تشكّل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.

وفي قطاع غزة المحاصر، شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة دعم للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة معا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبين المجتمع الدولي بإنقاذ حياتهم والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم ووقف انتهاكاته بحق جميع الأسرى.

ورغم تدهور أوضاعهم الصحية يواصل 7 أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال، وأقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 109 أيام ومقداد القواسمة 102 يوم وعلاء الأعرج 84 يوماً وهشام أبو هواش 75 يوماً وشادي أبو عكر 68 يوماً وعياد الهريمي 39 يوماً وراتب حريبات 23 يوماً ولؤي الأشقر 21 يوماً.

سياسياً، جدّدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الأممية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت المتكررة حول مواصلة الاستيطان لمنع أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية مرفوضة وتشكّل استخفافاً بالمجتمع الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.