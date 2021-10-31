لافروف: “ناتو” لا يريد أيّ تفاعل مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ليس لديها معلومات عن نيّات حلف شمال الأطلسي “ناتو” ولكن الحقائق تشير إلى أنه لا يريد أيّ تفاعل مع روسيا.

ونقلت “سبوتنيك” عن لافروف قوله اليوم: “إذا كان لدى ناتو أيّ سبب للاتصال بنا فلدينا سفير في بلجيكا مسؤول عن العلاقات الثنائية.. وقد أبلغنا الحلف أنه في حالة وجود أي شيء يمكنهم الاتصال من خلال هذا الدبلوماسي”.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة حضور الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعدّه موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

وحول إرسال مدمّرة أمريكية إلى البحر الأسود، أكد لافروف أن القوات الروسية جاهزة للردّ على أي تهديد وضمان أمن أراضي البلاد، مضيفاً: إن “البحر الأسود من أولوياتنا لكننا دائماً نؤيد تعزيز مشاريع التعاون وليس المشاريع التي تقوم على المواجهة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن قواتها البحرية بدأت في تعقب مدمّرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود، موضحة أن البحرية الأمريكية قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الاستفزازية في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وحول الملف الإيراني أكد لافروف أن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية دون إدخال أيّ تغييرات عليه يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة.

وأوضح لافروف أنه “إذا تم تفعيل الاتصالات فإن ذلك سيعني رغبة الأطراف في استئناف الاتفاق النووي ولا يمكن استئنافه إلا بصورته الأصلية التي صدّق عليها مجلس الأمن الدولي عام 2015”.

وفي سياق متصل، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في أوكرانيا.

ونقلت “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم: إن الوزيرين أجريا محادثات موسّعة في إطار قمة مجموعة العشرين التي تعقد في روما.

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البنّاء بينها بعد الأزمات المالية في تسعينيات القرن الماضي.