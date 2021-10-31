لجنة الفنون القتالية تختتم موسمها ببطولة للكيوكوشنكاي

اختتمت اللجنة العليا للفنون القتالية جدول نشاطاتها لهذا العام عبر إقامة بطولة الجمهورية للعبة الكيوكوشنكاي للأندية والبيوتات الرياضية للفئات العمرية، وللرجال والسيدات في صالة الجلاء بدمشق، وفق الأوزان المعتمدة ووفق النظام الدولي للعبة، وشارك فيها حوالي 70 لاعباً ولاعبة مثّلوا تسعة أندية من مختلف المحافظات، واستطاع نادي بردى في ختامها حصد المركز الأول بعد ظفره بست ميداليات ذهبية، وتسع فضيات، وأربع برونزيات، تلاه النضال بذهبيتين، وثلاث فضيات، وسبع برونزيات، ثم مصياف بذهبية واحدة، وخمس برونزيات.

رئيس لجنة الكيوكوشنكاي حازم مارديني أوضح لـ “البعث” أن منافسات البطولة تميزت بالقوة والندية وتقارب المستوى، ما يبشّر بمستقبل واعد للعبة، خاصة في الفئات العمرية، لاسيما أنها البطولة الأولى محلياً بإشراف اللجنة العليا للفنون القتالية، علماً أن لاعبينا سبق أن حققوا نتائج ملفتة في عدد من البطولات الخارجية خلال السنوات السابقة، ويتم التحضير للمشاركات الخارجية القادمة، وأبرزها البطولة العربية المقررة في آذار المقبل.

وبيّن مارديني أنه رغم القوانين الصارمة للعبة وتدريباتها القاسية، إلا أنها تمارس ضمن أسس الأمان والسلامة للاعبين، وتناسب كافة الأعمار من الذكور والإناث، كما أشار إلى خصوصية التحكيم في اللعبة، حيث يعتمد النظام التحكيمي على النقطة ونصف النقطة التي يحققها اللاعب أثناء المباراة، وهي تختلف كل الاختلاف عن التحكيم في الألعاب القتالية الأخرى، مؤكداً أن التحكيم كان جيداً ولم يشهد اعتراضاً على نتائجه.

يشار إلى أن الكيوكوشنكاي أو كاراتيه الكيوكوشن مدرسة من مدارس الكاراتيه أسسها خبير كاراتيه كوري ياباني يدعى ماسوتاتسو أوياما عام 1964، وهي من الأساليب الصعبة بسبب تدريباتها الشاقة والقاسية لبناء المقاتل وإعداده واقعياً لمواجهة خصومه الذين قد يصل عددهم إلى مئة.

سامر الخيّر