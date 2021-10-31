لقاء تربوي في الزبداني لمناقشة الواقع الصحي

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

نظّم المجمع التربوي في الزبداني لقاء تربوياً ركّز على أهمية تقوية القدرات التربوية، وترميم الشواغر في مدارس الحلقتين الأولى والثانية، وإسناد الحصص الشاغرة للإداريين من الاختصاص نفسه حين حدوثها، إضافة إلى العمل على تأمين مازوت التدفئة للمدارس، وإعادة تأهيل أبنية مدرسية جديدة لتخفيف الكثافة الطلابية، والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي للتصدي لوباء كورونا، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة الزبداني، ووضع برنامج بروتوكول صحي لإبعاد شبح المرض عن طلاب المدارس من خلال برامج وحصص من قبل الجهات الصحية في المنطقة، بالتعاون مع الصحة المدرسية، وشعبة الحزب، ومجلس المدينة.

مدير المجمع التربوي أحمد إسماعيل في تصريح لـ “البعث” أكد على أهمية هذا اللقاء في ظل تسجيل منطقة الزبداني أكثر من 18 إصابة بكورونا، وكانت هناك وفيات، إضافة إلى ضرورة تحصين الطلاب، ومنع المرض عنهم، ودور المدرّسين في التوعية وتقديم النصائح للطلاب، علماً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لكافة مدارس الزبداني من تعقيم وتوزيع مستلزمات الوقاية، وغيرها.