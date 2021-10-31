مجلس الشعب يطالب بوقف العدوان التركي وانسحاب قواته من الأراضي السورية

أدان مجلس الشعب بأشد العبارات تجديد البرلمان التركي ما يسمى “التفويض الممنوح” لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى سورية والعراق لمدة سنتين مشددا على أن أفعال هذا النظام واعتداءاته على الأراضي السورية غير مقبولة “لا شرعياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً ولا إنسانياً”.

وجدد المجلس في بيان له اليوم التأكيد على أن أفعال وسياسات أردوغان باتت تشكل تهديداً كبيراً ومباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين وتخالف أبسط معايير الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة القائمة على المساواة في السيادة بين الدول واحترام استقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية.

وطالب المجلس الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بإدانة جميع الممارسات العدوانية للنظام التركي وإجباره على الوقف الفوري لعدوانه على الأراضي السورية والانسحاب الكامل غير المشروط من الأراضي التي يحتلها وعدم التدخل بشؤون سورية الداخلية.