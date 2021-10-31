منتخبنا الأولمبي يخوض لقاء الفرصة الأخيرة في التصفيات الآسيوية

سيكون منتخبنا الأولمبي بكرة القدم أمام الفرصة الأخيرة للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا (أوزبكستان 2022) عندما يواجه عند الخامسة من مساء اليوم على ملعب خليفة في الدوحة منتخب قطر في اللقاء الختامي لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات القارية، منتخبنا يحتل حالياً المركز الثاني بعد أن جمع أربع نقاط من فوز على سيرلانكا، وتعادل مع اليمن، وبات مطالباً بتحقيق الفوز لضمان بطاقة التأهل، وعدم الدخول في دوامة الحسابات المعقدة، خاصة أن منتخب قطر يمتلك ست نقاط في الصدارة.

بلغة المنطق والأسماء، منتخبنا قادر على تحقيق الفوز وتجاوز هذا الاختبار المفصلي، ولكن ما وضح خلال اللقاءين الماضيين هو غياب الانسجام بين اللاعبين، وانعدام الخطة الواضحة لدى الجهاز الفني، حيث سيطرت الفردية على الأداء في ظل غياب الخطة الواضحة لدى الجهاز الفني الذي لم يستطع قراءة المنافسين بشكل جيد، ليتعثر منتخبنا أمام اليمن بصورة غريبة.

مدرب منتخبنا رأفت محمد أكد في المؤتمر الصحفي أن نتيجة التعادل أمام اليمن لم تكن منطقية كون منتخبنا الطرف الأفضل، ولم يتم استغلال الفرص التي أتيحت، حيث تعرّض منتخبنا لظلم كبير من حكم اللقاء الذي لم يحتسب ركلتي جزاء واضحتين لمنتخبنا، وشكّل ذلك عاملاً سلبياً طيلة مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن منتخبنا سيدخل الجولة الثالثة بشعار الفوز أمام قطر، وتحقيق النقاط الثلاث لضمان التأهل .

يشار إلى أن نظام التصفيات ينص على تأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول في المجموعات الإحدى عشرة، إضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النهائيات الآسيوية في العام المقبل.

“البعث“