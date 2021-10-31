نتائج منطقية في افتتاح منافسات المجموعة الساحلية لدوري السلة

اللاذقية- خالد جطل

شهدت الجولة الافتتاحية لذهاب المجموعة الساحلية بكرة السلة لفرق الرجال تحت 19 سنة التي تضم فرق: تشرين وحطين والتضامن وشرطة اللاذقية، فوز فريق حطين على شرطة اللاذقية (102- 45)، وفي المباراة الثانية التي جمعت تشرين والتضامن فاز تشرين بفارق 17 نقطة (65- 48) بعد مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم بالشوط الأول، لكن خبرة لاعبي تشرين، وكثرة الأخطاء التي وقع بها لاعبو التضامن، رجحتا كفة تشرين، وبهذه النتائج تصدّر حطين وتشرين المجموعة، فيما يحل التضامن ثالثاً، والشرطة رابعاً.

مدرب فريق التضامن الكابتن رامي فضلية أبدى لـ “البعث” رضاه عن فريقه رغم الخسارة أمام تشرين، فالخسارة جاءت نتيجة فارق الخبرة بين الفريقين كون لاعبي تشرين يمتلكون الخبرة، ولأن لاعبي التضامن صغار السن، وبعضهم يشارك للمرة الأولى، وساهمت بعض الأخطاء بترجيح كفة تشرين، وبيّن فضلية أنه منذ استلام مهمة الإشراف على كرة السلة يتم العمل للمستقبل، فالخطة هي إعادة الألق لسلة التضامن بمختلف الفئات، لذلك لن يتم استعجال الفوز، ففرق النادي تسير وفق خطة مدروسة بدقة.

الجدير بالذكر أن منافسات المجموعة تستكمل يوم الجمعة القادم بمباراتين ضمن الجولة الثانية، فيلتقي حطين مع التضامن بمباراة يتوقع أن تشهد إثارة من الطرفين، فيما يلعب تشرين مع شرطة اللاذقية في مباراة يرجح أن تميل الكفة فيها لتشرين، وتختتم مباريات الذهاب بالجولة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة 12 تشرين الثاني بلقاء قمة المجموعة بين تشرين وحطين، فيما يلتقي الشرطة مع التضامن.