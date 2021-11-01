الاحتلال التركي يستهدف بطائرة مسيرة عدة منازل بريف الرقة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة على مناطق سكنية في منطقة بير عرب بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة مناطق سكنية في منطقة بير عرب غرب تل ابيض شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها القرى والبلدات والمدن التي احتلتها في تشرين الأول من عام 2019 منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين في المناطق المجاورة وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

إلى ذلك، استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة الحميدية بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر خلال رعي أحد أبناء بلدة الحميدية الماشية في محيط البلدة ما أدى إلى استشهاده.

مصدر طبي في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة أوضح في تصريح للمراسل أن قسم الإسعاف استقبل شاباً بعمر العشرين عاماً في حالة وفاة جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلتها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها بينما يواصل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين الأهالي في مناطقهم وممتلكاتهم.

في الأثناء، أكدت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ارتكب جرائم حرب في سورية وحول تركيا خلال فترة حكمه المستمرة منذ 18 عاما الى دولة ديكتاتورية.

وأشارت الصحفية المتخصصة بالشرق الأوسط في تعليق لها اليوم على الفيسبوك إلى الأطماع التوسعية لنظام أردوغان الذي يحاول خلق حدود جديدة تضم مناطق من دول مجاورة بالاعتماد على المجموعات الإرهابية كما يحصل في سورية.

وأوضحت أن نظام أردوغان قدم الدعم اللوجستي والسلاح والملاذ الآمن للمجموعات المرتبطة بتنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين في حين يصمت الغرب عن ممارساته الأمر الذي يشجعه على الاستمرار والتمادي في إجرامه .

ولفتت إلى أن أردوغان قام بسجن عشرات الآلاف من السياسيين والصحفيين المعارضين لسياساته.