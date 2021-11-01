بوغدانوف وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون خلال اتصال هاتفي اليوم سبل الحل الشامل للأزمة في سورية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه تم التركيز خلال الاتصال الذي جاء بمبادرة من بيدرسون على نتائج الجلسة السادسة للجنة مناقشة الدستور التي جرت في جنيف مؤخرا.

وأشار البيان الروسي إلى أنه تم التأكيد على أهمية الحوار السوري السوري البناء لحل الأزمة.

وكان الدكتور أحمد الكزبري رئيس الوفد الوطني إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف أكد في بيان صحفي في ختام الجولة السادسة أن الوفد طرح خلال الجولة مبادئ تعكس طموحات الشعب السوري وهواجسه وجاء برغبة صادقة وروح إيجابية لعمل كل ما يمكن من أجل إنجاح هذه الجولة.