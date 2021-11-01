وزير الخارجية اللبناني يدعو النظام السعودي للحوار

دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب النظام السعودي اليوم إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الجانبين.

وقال بو حبيب في حديث لوكالة فرانس برس إن المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس بالفرض وهذا يسري على لبنان والسعودية مشيراً إلى أن لبنان يدعو السعودية إلى حوار لحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة.

وكان النظام السعودي قرر يوم الجمعة الماضي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة.

واحتج النظام السعودي على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه بمنصبه طالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.

وانتقد الوزير اللبناني في تصريح تلفزيوني الليلة الماضية تعاطي النظام السعودي مع لبنان على خلفية تصلب موقفه حيال الأزمة الأخيرة مؤكداً أن المشكلات بين الدول تحل عبر الحوار.