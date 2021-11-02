أول شطيرة تاكو فضائية

قطف رواد وكالة “ناسا” الفضائية أول نوع فلفل حار جرت زراعته على متن محطة الفضاء الدولية أخيراً، فيما تم وصفه بأحد أكثر التجارب تحدياً لبرنامج الفضاء. ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية النبأ بعد أن حضر الطاقم الفضائي أول شطائر “تاكو” حراّقة مستخدمين الحار الأحمر والأخضر الحار الذي أُخذت بذوره من نبات محسن من أحد مناطق مدينة نيوميكسيكو الأمريكية.

من جهتها أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية عبر بيان أن الطاقم الفضائي عمل على تقييم نكهة وملمس وجودة أول فلفل ينمو في الفضاء بعد الاعتناء بالنبتة منذ تموز الماضي كجزء من تحقيق ناسا لموائل النباتات، كما وسبق أن لفتت الوكالة بأن نمو الفلفل تحديداً في الفضاء أمر بغاية الصعوبة وذلك عند مقارنته بمحاصيل أخرى نظراً للمدة التي يستخدمها بشكل أكثر لينمو.

الجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الدولية أعلنت عن الحدث الأخير عبر حسابها الخاص بالأبحاث في “تويتر” لتبشر “بأحد الأيام السعيدة لقطف الفلفل الحار على متن المحطة الفضائية”، كما وتم بث لقطات لسندويشات التاكو التي تمت صناعتها باستخدام الفلفل لإعداد ما تم تسميته بـ “وليمة الجمعة”.