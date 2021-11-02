استقالة مفاجئة لمدرب منتخب سلة السيدات والأسباب بعهدة الاتحاد!

عندما تكلمنا سابقاً عن المشاكل والمنغصات التي ترافق تحضيرات منتخبنا الوطني للسيدات بكرة السلة الذي سيشارك في بطولة آسيا المقررة بالأردن اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، كان رأي القائمين على المنتخب أن الأمور جيدة، لكن كلامنا السابق ترجم على أرض الواقع حين تقدم مساء أمس المدرب عبد الله كمونة باستقالته من تدريب المنتخب.

المدرب كمونة، في تصريح خص به “البعث”، أكد أن أسباب الاستقالة يمكن اعتبارها خاصة، لاسيما أنه عمل بإخلاص وجد منذ أن تم تعيينه كمدرب للمنتخب، مبيّناً أن المهمة شرف لأي مدرب وطني بتدريب منتخبنا الوطني، لكن وجود أسباب كثيرة، منها عدم الراحة بالعمل، وتدخل إدارة المنتخب بكل شاردة وواردة بعملية التدريب، جعل قرار الابتعاد لا يتأخر.

وأضاف كمونة: أعتقد أن ما جرى لا يليق بي كمدرب للمنتخب بعد هذا العمر بقيادة منتخبنا الوطني والأندية، خاصة أن اللاعبة الأمريكية التي تم التعاقد معها لا تناسب المنتخب، وتم اتهامي بأنها من اختياري، لكن هذا الأمر غير صحيح، وليست لي علاقة بالتعاقد معها.

وبعيداً عن كلام المدرب المستقيل، إلا أن ما وصلنا من معلومات يؤكد أن استقالة المدرب، (الذي حقق بطولة الدوري وكأس الجمهورية ووصافة بطولة الأندية العربية مع نادي الثورة)، تأتي على خلفية تصريحات رئيس اتحاد كرة السلة الأخيرة التي قال فيها: إن وجود المدرب كمونة مع المنتخب مؤقتة بسبب عدم التوفيق بالتوقيع مع مدربة أمريكية للمنتخب، وأن مدرب منتخب الرجال الأمريكي تيرنر (مساعد ساليرنو) سيشرف على منتخب السيدات في بطولة آسيا.

عماد درويش