بعد انقطاع 3 أشهر.. الكهرباء تعود إلى درعا البلد

درعا- دعاء الرفاعي

وصلت أخيراً الكهرباء إلى أحياء درعا البلد بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر، إذ تمّ إصلاح الأعطال التي تعرّضت لها نتيجة الأحداث الأخيرة.

وبيّن معاون مدير شركة الكهرباء المهندس منير القاسم أن ورشات الشركة بدأت عملها في إصلاح الشبكات التي تعرّضت للتخريب منذ أول يوم لدخول الحيّ ضمن اتفاق التسوية، مشيراً إلى أن كوادر الشركة أنهت تجهيز المسارات الرئيسية للتوتر المتوسط وتجهيز مخرجين بطول ٢٥٠٠م، مضيفاً أنه تمّ إعادة تأهيل شبكة التوتر المنخفضة بطول ١٠٥٠٠م، ونصب ٨٠ من أعمدة التوتر المنخفض والمتوسط.

ولفت القاسم إلى أن ورشات الشركة مستمرة في عملها لتشمل كلّ المناطق بشكل يومي في سبيل إعادة التغذية الكهربائية لأحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطوط الرئيسية الخاصة بالكهرباء نحو١٠٠ بالمئة، فيما تمّ إصلاح نحو ٩٥ بالمئة من شبكات التوتر المنخفض المغذية للمنازل.

يُشار إلى أنه تمّ إعادة تأهيل ٧ مراكز محولات تعطّلت نتيجة الأذى الكبير بفعل عمليات التخريب التي طالتها، كما تمّ وضع مركز تحويل جديد للتخفيف عن المواطنين في تلك الأحياء ساعات التقنين الطويلة وتحسين الواقع الكهربائي فيها.