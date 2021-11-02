حزب الله يطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن الأسير جورج عبد الله

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن استمرار السلطات الفرنسية في اعتقال الأسير اللبناني جورج ابراهيم عبد الله “وصمة عار لا تعالج إلا بالإفراج عنه”.

وأكد قاسم خلال لقائه اليوم وفداً من عائلة الأسير اللبناني أن “قضية الأسير عبد الله واحدة من قضايا المقاومة التي هي محل اهتمام مستمر وأن الإدارة الفرنسية تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان في عدم الإفراج عنه”.

يشار إلى أن الأسير جورج عبد الله معتقل لدى السلطات الفرنسية منذ 37 عاما.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن الإجراءات التي اتخذتها بعض دول الخليج ضد لبنان لها تداعيات سلبية على اقتصاده مشيراً إلى أن العمل قائم على حل الخلاف الذي نشأ مع هذه الدول على مختلف المستويات.

وقال عون خلال لقائه اليوم رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط إيزابيل سانتوس إن “معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمرة على مختلف المستويات على أمل الوصول إلى الحلول المناسبة” مضيفاً أن “الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها.. وتعرض لبنان لحصار اقتصادي وتجاري فضلاً عن مضاعفات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت إضافة إلى ما يتعرض له لبنان حالياً من إجراءات من عدد من دول الخليج”.

يذكر أن النظام السعودي قرر يوم الجمعة الماضي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة محتجاً على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه بمنصبه وطالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.