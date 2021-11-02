دوري أبطال أوروبا.. جولة التأهل المبكر للمتصدرين ومهمة صعبة لبرشلونة

تفتتح مساء اليوم الجولة الرابعة لأقدم المسابقات الأوروبية للأندية، دوري الأبطال، وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة كونها قد تمكّن بعض الفرق من التأهل إلى الدور الثاني من البطولة دون الدخول في حسابات الجولات الأخيرة، والبداية من المجموعة الثانية التي يتصدرها ليفربول الانكليزي برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد الاسباني، وبورتو البرتغالي، بينما يتذيّل ميلان الايطالي المجموعة بلا رصيد، وسيضمن الريدز تواجدهم في الدور الثاني في حال الفوز على أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد غداً، بينما قد يخرج العملاق الايطالي في حال الخسارة من بورتو دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر.

وفي المجموعة الثالثة يتصدر أياكس الهولندي المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند الألماني، بينما يأتي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتذيّل بشكتاش التركي المجموعة بلا رصيد، وسيضمن أياكس تأهله إلى دور الـ 16 في حال الفوز على بوروسيا دورتموند في ألمانيا غداً.

ويتصدر بايرن ميونخ الألماني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن بنفيكا البرتغالي، بينما يأتي برشلونة الاسباني ثالثاً بـ 3 نقاط، ويتذيّل دينامو كييف الأوكراني المجموعة بنقطة واحدة، وسيتأهل النادي البافاري إلى الدور المقبل في حال الفوز على بنفيكا في ألمانيا مساء اليوم دون النظر لنتيجة لقاء برشلونة أمام دينامو كييف في أوكرانيا الذي يعتبر حاسماً للنادي الكاتالوني الباحث عن الحفاظ على حظوظه.

ويتصدر ريد بول سالزبورغ النمساوي المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن اشبيلية الاسباني، بينما يأتي ليل الفرنسي في المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الألماني، ويضمن الفريق النمساوي تأهله إلى دور الـ 16 في حال الفوز على فولفسبورغ في ألمانيا دون النظر لنتيجة لقاء اشبيلية مع ليل في اسبانيا.

وأخيراً المجموعة الثامنة، يتصدر يوفنتوس الايطالي المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي الانكليزي، بينما يأتي زينيت الروسي ثالثاً بـ 3 نقاط، ويتذيّل مالمو السويدي المجموعة بلا رصيد، حيث يأمل يوفنتوس بالتأهل إلى الدور الثاني في حال الفوز على زينيت في تورينو.

مباريات اليوم: فولفسبورغ- سالزبورغ، مالمو- تشيلسي 8 مساء، بايرن ميونخ- بنفيكا، دينامو كييف- برشلونة، أتلانتا- مانشستر يونايتد، فياريال- يانغ بويز، اشبيلية- ليل، يوفنتوس- زينيت، 10 مساء.

مباريات الغد: ميلان- بورتو، ريال مدريد- شاختار دونيتسك 8 مساء، مانشستر سيتي- كلوب بروغ، لايبزيغ- سان جيرمان، ليفربول- أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند- أياكس، سبورتينغ لشبونة- بشكتاش، شريف تيراسبول- انتر، 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– فشل نادي مانشستر يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة متتالية على أرضه في جميع المسابقات، وهي أطول مدة له منذ شباط عام 1964 بـ 13 مباراة.

– التقى ميلان 23 مرة ضد الأندية البرتغالية، فاز في 12 مناسبة، وخسر 4 مرات، وكان التعادل في 7 مرات، وهذه الأندية هي: بورتو، ورايو افي، وبنفيكا، وسبورتينغ لشبونة، وسبورتينغ براغا، وفيبريل دو بيريرو.

– هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها بوروسيا دورتموند وأياكس، وكانت الأولى في الجولة الماضية التي انتهت باكتساح هولندي للألمان بأربعة أهداف نظيفة.

– واجه ليفربول 13 نادياً اسبانياً في 51 مباراة، فاز في 18 مناسبة، وخسر في 17 مباراة، وكان التعادل في 16 مرة.