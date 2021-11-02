قاموس أكسفورد يختار “Vax” لتصبح كلمة عام 2021

اختار قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة Vax، التي تعني اسم “لقاح” وفعل “يلقح” أيضاً باللغة الإنجليزية لتكون كلمة العام، وذلك على خلفية تزايد وتيرة الكلمات المتعلقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في عام 2021 بسبب تفشي الجائحة، إذ ازداد استخدام جميع الكلمات ذات الصلة باللقاحات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، حيث زاد استخدام كلمة Vax في شهر أيلول 72 ضعفاً على مستوى استخدامها في العام الماضي، وذلك حسبما أوضحت الشركة التي تنتج قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية، والتي أكدت أن هذه الكلمة والكلمات الأخرى المرتبطة باللقاح، اتسع كذلك نطاق ورودها في السياقات.

تأتي تلك الخطوة بعدما تم اتخاذ قرار في العام الماضي بعدم اختيار كلمة لعام 2020 لاستحالة تلخيص العام في كلمة واحدة بحسب الشركة ذاتها، وتجدر الإشارة إلى أن دار نشر القواميس تقيس تواتر استخدام الكلمة عن طريق البحث في محتوى الأخبار حول العالم.

جدير بالذكر أن السجل اللغوي لقاموس أكسفورد يجمع محتويات الأخبار ويراعي تحديثها يومياً، ويحتوي هذا السجل على أكثر من 14.5 مليار كلمة جاهزة تحت تصرف مصممي المعاجم للبحث والتحليل.