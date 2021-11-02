كليشدار أوغلو متهكماً على أردوغان .. حمل أمام بايدن!

بعد رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع ثنائي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حظي الأخير بفرصة اللقاء على هامش قمة العشرين في روما، وهو ما أثار ردود الأفعال لدى المعارضة التركية، حيث شنّ زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو هجوماً على رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بسبب “خذلانه وإضاعته لهيبة الدولة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، وعن الحالة التي كان عليها أردوغان قبل لقاء بايدن قال كليتشدار أوغلو: “كان همه الأكبر يعكسه بقوله: هل يمكنني الجلوس مع بايدن لمدة ساعة، أو التقاط صورة معه أو مصافحته؟”، مضيفاً: “انظروا إلى الحالة التي وصلت إليها الدولة، ألا تتمتع هذه الدولة بأي هيبة أو احترام؟!”.

وعلى سبيل التهكم، تابع مخاطباً أردوغان: “كيف يمكنك الدوران 180 درجة! أي خصر لديك! أنا مندهش حقًا، يضربون جامعي الأوراق والقمامة ويأخذون عرباتهم، يظهرون قوتهم على الفقراء والمساكين. نمر على شعبه بالداخل وحمل في الخارج”.

وزاد قائلاً: “ليست لديهم القدرة على إدارة البلاد. يقولون (أنت أسد، أنت نمر)، وأنا أقول بوضوح (أنت نمر من ورق). لديه سمات كل المستبدين”.

فيما واصل النظام التركي حملة الاعتقالات التي يشنها بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2006 حيث أصدر مذكرات اعتقال بحق مئة شرطي في 40 محافظة.

وذكرت جريدة زمان التركية أن سلطات النظام التركي نفذت سلسلة حملات اعتقلت خلالها 40 شخصاً.