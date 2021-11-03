الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون مدنيين في عفرين بريف حلب

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من المجموعات الإرهابية أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في ريف حلب الشمالي حيث شنوا حملة مداهمات وخطف بحق المدنيين وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات إرهابية مما تسمى “الشرطة العسكرية” المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت بعض المنازل في قرية معمل اوشاغي في ناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين لابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم.

وتأتي جرائم قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في سياق أعمالهم الإرهابية الممنهجة للضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم واسكان الإرهابيين المدعومين من النظام التركي فيها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية.

من جهة ثانية قتل شخصان احدهما طفل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع اليوم في مخيم للمهجرين السوريين في البقاع شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الانفجار وقع في مخيم للمهجرين بمحلة الحديدية عند مفرق بلدة مجدلون فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة.

وأشارت الوكالة إلى أن سيارات الدفاع المدني هرعت إلى المكان وعملت على نقل المصابين فيما التحقيقات جارية لتحديد أسباب الانفجار.