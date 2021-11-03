بحث تعزيز وتنمية العلاقات البرلمانية السورية الكوبية

بحث مكتب لجنة الصداقة السورية الكوبية في مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس اليوم خلال لقاء مع سفير جمهورية كوبا في سورية ميغيل بورتو بارغا سبل تعزيز وتنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء أكد رئيس وأعضاء اللجنة عمق وتجذر العلاقات السورية الكوبية وأن البلدين شركاء في النضال ضد قوى الامبريالية والهيمنة والعدوان التي تهدف إلى فرض هيمنتها ومصادرة قرار البلدين المستقل داعين إلى تنشيط وتطوير العلاقات الثنائية بين سورية وكوبا بكل المجالات وتكثيف الزيارات المتبادلة والبعثات العلمية.

من جانبه أكد السفير بورتو بارغا مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة ما تتعرض له من إجراءات غربية مشيرا إلى أن سورية تحارب الإرهاب الدولي وداعيا إلى مزيد من تطوير العلاقات الثنائية على الصعد كافة والتنسيق المستمر في المحافل الدولية للدفاع عن قضايا البلدين الصديقين ومتابعة النضال في مواجهة الإمبريالية العالمية.