تحت قبة مجلس الشعب… صباغ يعزي ذوي الفنان الراحل صباح فخري

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وفي كلمة له باسم المجلس تقدم صباغ بأحر التعازي لذوي الفقيد الفنان الراحل صباح فخري الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما متحدثا عن مناقب الفقيد ومسيرته الفنية التي دامت لأكثر من نصف قرن فاستحق لقب “قلعة حلب الفنية” ونال الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة الذي منحه إياه السيد الرئيس بشار الأسد وكان عضوا في مجلس الشعب للدور التشريعي السابع 1998-2002 ونقيبا للفنانين.

ثم تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع من المادة 14 وحتى 26 وتضمنت المادة 14 الرسوم التي تستوفيها الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات عند إنشاء الأسيقة أو تجديدها عن المتر المربع من البناء في كل طابق في مدن مراكز المحافظات وبقية الوحدات الإدارية.

ويحدد المجلس المحلي للوحدة الإدارية بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها وفقا للمادة 15 بينما يخضع إشغال الأملاك العامة إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي تحدد من خلالها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته ورسمه عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يوميا حسب المادة 16.

فيما تتعلق المادة 17 برسم الرخصة التي تمنحها الوحدة الادارية للباعة المتجولين والمادة 18 برسم النظافة الشهري الذي يستوفى لصالح الوحدة الادارية من شاغلي دور السكن ويحصل من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات فيما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف أي جهة عامة أخرى بتحصيل هذا الرسم لصالح الوحدة الادارية.

كما تناولت المواد 9- و20 و21 و22 الرسوم الشهرية التي تستوفى لصالح الوحدات الادارية مقابل خدمات شاغلي الفنادق ومنشآت المبيت السياحية والمشافي والمراكز الطبية الخاصة والمصارف العامة والخاصة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والمكاتب المهنية والعقارية والمخابر والصيدليات والعيادات المهنية الصحية والصالات المعدة للاستعمال العام وغيرها.

وتتعلق المواد 23 و24 و25 و26 برسوم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والاراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والتي تتولى الوحدة الادارية تحصيلها ضمن حدودها الإدارية وتحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين بينما يتوجب على الجهات العامة أو الخاصة أن تعلم الوحدة الادارية المعنية فور إقرار أي مشروع ببيان واف عنه ومراحل تنفيذه وتكاليفه وأي تعديل عليه.

وكان المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله حول المواضيع والإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس ثم طالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بضرورة مناقشة آليات الدعم الجديدة المزمع الإعلان عنها من قبل الحكومة مع السلطة التشريعية قبل إقرارها.

واعتبر بعض الأعضاء أن ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والمازوت الصناعي والكهرباء سيؤدي إلى تقلص عملية الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المحلية داعين في الوقت ذاته إلى الإعلان عن برنامج زمني محدد لتوظيف المسرحين وتأمين المحروقات لحفظ المنتجات الزراعية في البرادات ولا سيما الحمضيات والتعويض على أصحاب المنازل المتضررة جراء الإرهاب في عدد من المحافظات.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الخميس.